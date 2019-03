Google Stadia: la console streaming presentata alla GDC 2019

Come promesso dalla compagnia, in occasione della Games Developers Conference 2019, Google ha presentato la propria visione del futuro del gaming: Google Stadia, nuova piattaforma di gaming streaming.

La presentazione è esordita con l'apparizione di Sundar Pichai, CEO della stessa Google, sul palco dell'Evento. Dopo aver sottolineato i numerosi risultati ottenuti dalla Compagnia sin dall'avvio delle prime esperienze con Project Stream, progetto legato allo streaming di videogioco. Il CEO di Big G ha inoltre sottolineato come Google sia presente in più di 200 Stati e Territori. Scopo della compagnia è ora quello di proporre al pubblico una "piattaforma da Gioco" per chiunque nel mondo, per unire creativi, giocatori e spettatori.

Il nome del progetto è Stadia, potete visionare in apertura il trailer di annuncio, inoltre in apertura trovate l'immagine del controller di Google Stadia. L'azienda ha annunciato partnership con Ubisoft ed Epic Games, iD Sofware e Crytek lato gaming, presto inoltre verranno svelati altri partner legati al progetto Stadia. Sul palco della GDC sono stati mostrati anche i primi kit di sviluppo di Stadia, presto verranno rivelate le specifiche tecniche complete della piattaforma.



Confermata anche l'integrazione con YouTube, come emerso dai rumor di questa mattina, per aiutare non solo i Content Creator ma anche gli spettatori. Stadia, come ribadito, è una piattaforma di streaming pensata per creatori, spettatori e giocatori.



Rivelata anche la collaborazione con AMD, l'azienda americana fornirà la GPU da 10.7 TeraFLOPS che sorreggerà i Data Center di Google Stadia, permettendo di giocare a 4K e 60 fps, garantendo specifiche superiori a quelle di "Xbox One X e PS4 PRO messe insieme", queste le parole utilizzate sul palco della GDC, come confermato anche dalla demo di DOOM Eternal presente in fiere.