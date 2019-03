Doom Eternal in 4K, HDR e 60 FPS su Google Stadia!

Direttamente dal palco della Games Developers Conference 2019, Google ha svelato il nuovo progetto legato al settore videoludico ed alla concezione che la Compagnia ha dello stesso.

Con l'obiettivo di offrire una "piattaforma di Gioco" che risulti accessibile da chiunque, la Compagnia ha presentato il suo nuovo progetto. Dal palco dell'evento, lo stesso CEO di Google ha mostrato in anteprima mondiale il Trailer di Annuncio di STADIA, all'interno del quale vengono presentate alcune delle caratteristiche principali del progetto, definito come la "piattaforma del XXI secolo", realizzata grazie ai migliori requisiti della Compagnia.

A supporto del progetto, sul palco si sono susseguite diverse personalità del mondo videoludico. È stata così confermata una partnership con Ubisoft, ma non solo: sul palco è intervenuto anche Martyn Startton, di iD Software, che ha annunciato che STADIA godrà del supporto da parte del franchise Doom. In particolare, è stato confermata la possibilità di giocare con essa Doom Eternal. Il gioco supporterà il 4K, HDR e, in aggiunta raggiungerà i 60 FPS.