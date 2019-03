Google Console: trapelano alcune immagini concept del controller di Yeti

Il 19 marzo, come ampiamente pre-annunciato, Google terrà una conferenza alla Game Developers Conference di San Francisco. La casa di Mountain View, per sua stessa ammissione, farà un annuncio di grande caratura.

Non sappiamo nulla di certo al riguardo, ma con tutta probabilità l'evento ruoterà attorno a Google Project Stream, servizio di gaming in streaming per Windows, Mac, Linux e Chrome OS già testato in Beta negli Stati Uniti d'America con Assassin's Creed Odyssey. Secondo le più recenti indiscrezioni, inoltre, potrebbe essere presentata una vera e propria streaming console - nome in codice Google Yeti - destinata a portare Project Stream nelle case e sui televisori dei videogiocatori.

Nell'attesa che arrivi il giorno della conferenza, il designer Sarang Sheth ha creato delle immagini concept del controller Google basandosi sui brevetto disponibile pubblicamente a questo indirizzo. Come potete vedere voi stessi sfogliando la galleria in calce alla notizia, le levette analogiche sono disposte in maniera simmetrica, esattamente come sul Dualshock 4 e gli altri storici controller PlayStation. Frontalmente è inoltre presente un tasto che sembra appositamente adibito all'utilizzo della chat vocale e, forse, alla comunicazione con l'Assistente Google. Cosa ne pensate di questo controller?