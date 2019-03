Google pubblica Teaser Trailer: alla GDC svelerà la sua visione per il "futuro del gaming"

È da svariato tempo ormai che si rincorrono le voci in merito all'ingresso di Google nel mondo del Gaming e la Compagnia ha ufficializzato la propria presenza alla GDC 2019.

Non è ad oggi chiaro che cosa Google abbia intenzione di svelare in occasione dell'edizione di quest'anno della Game Developers Conference di quest'anno. Ad ogni modo, sembra proprio che possa trattarsi di qualcosa di decisamente interessante: Google ha infatti deciso di ingannare l'attesa con la pubblicazione di un Teaser Trailer dedicato all'annuncio. Come di consueto, potete trovarlo direttamente in apertura alla news. Con una durata di soli trenta secondi, alterna al suo interno immagini di differenti scenari. In chiusura, schermo nero ed un'unica data: 19 marzo 2019.

La descrizione del Video aggiunge pochi, ma significativi dettagli: "Unitevi a noi il 19 marzo 2019 10 AM PDT in diretta, mentre sveliamo la visione di Google per il futuro del Gaming". L'orario indicato corrisponde alle ore 18:00 del fuso orario italiano. Le voci di corridoio più recenti vorrebbero Google al lavoro su di una console gaming dal nome in codice Yeti, ma ad ora nessuna conferma è ufficiale. Nel corso degli ultimi giorni sono addirittura apparse alcune presunte immagini raffiguranti il controller della nuova piattaforma, ma, per ovvie ragioni, è molto difficile stabilirne l'attendibilità. Ad ogni modo, l'attesa non sarà lunga: tra soli pochi giorni conosceremo finalmente i progetti di Google! Cosa vi aspettate?