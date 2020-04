Google regala tre mesi di abbonamento Stadia Pro ad alcuni utenti con YouTube Premium

Come evidenziato dalla redazione di 9to5Google.com, diversi utenti con YouTube Premium stanno ricevendo delle notifiche da Google che li informano della possibilità di accedere in maniera completamente gratuita a tre mesi di abbonamento a Stadia Pro.

I privilegi riservati agli abbonati a Google Stadia Pro prevedono la possibilità di accedere al game streaming in 4K, alle funzionalità audio surround 5.1 e all'HDR, oltre ovviamente alla capacità di fruire dei giochi gratis mensili della piattaforma "su nuvola" del colosso di Mountain View.

L'iniziativa promozionale, a quanto sembra, sarebbe però riservata a una ristretta cerchia di utenti iscritti a YouTube Premium e non riguarderebbe coloro che usufruiscono del servizio avendo attivato il mese di prova gratuita. Le email ricevute dai fortunati clienti YouTube Premium interessati da questa offerta li invita a collegare il proprio account alla piattaforma di Google Stadia per riscattare un codice che consente loro di accedere per tre mesi ai benefici dell'iscrizione a Stadia Pro. Se possedete un account YouTube Premium, fateci sapere se rientrate nella promozione e avete ricevuto la mail in questione.

A chi ci segue, ricordiamo che è recentemente arrivato il 4K di Google Stadia su Chrome e che la piattaforma in game streaming dell'azienda statunitense, a quanto sembra, starebbe andando incontro a dei problemi di connessione a Stadia per colpa del Coronavirus, una conseguenza diretta della congestione del traffico di rete dovuta all'aumento di utenti che accedono a internet.