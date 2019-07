Google risponderà a tutte le domande su Stadia il 19 luglio, nel primo Reddit AMA

Attraverso i suoi canali social, il gigante di Mountain View ha annunciato che a partire dalle ore 19:00 di venerdì 19 luglio terrà il primo Reddit AMA dedicato a Google Stadia, durante il quale fugherà tutti i dubbi dei giocatori in merito al nuovo servizio di gaming in streaming.

Per chi non lo sapesse, con Reddit AMA ci si riferisce ad una sessione di domande e risposte testuali condotta sul celebre social network dagli sviluppatori/creatori in persona, con il fine di fugare i principali dubbi della comunità. Per l'occasione, la sessione sarà tenuta da Andrey Doronichev, Director of Product del progetto Stadia, che selezionerà e darà una risposta ai quesiti più interessanti. Se avete delle domande da porre - chiaramente in lingua inglese - potete già farlo dirigendovi a questo indirizzo.

Durante l'AMA, siamo sicuri, emergeranno numerosi dettagli interessanti, che non mancheremo di riportare. Google Stadia verrà lanciato nel corso del mese di novembre, in una data non ancora precisata. Il servizio in streaming non è ancora riuscito a convincere i giocatori della sua bontà, dal momento che non proporrà come in molti si aspettavano una selezione di giochi in abbonamento (come PlayStation Now, per intenderci), bensì richiederà degli acquisti individuali. Inoltre, per usufruire di tutti i suoi vantaggi (4K, 60fps e altro ancora), sarà necessario pagare una sottoscrizione a parte denominata Stadia Pro (9,99 euro). Per fortuna mancano ancora diversi mesi al lancio, e Google ha ancora tempo per sciogliere i dubbi dei videogiocatori, a partire dall'imminente Reddit AMA.