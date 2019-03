Google rivela il controller di Stadia dal palco della GDC 2019

Come promesso, Google ha svelato numerose informazioni dal palco dell'edizione 2019 della Games Developers Conference in merito ai propri progetti sul "futuro del gaming".

Il nome ufficiale del progetto è STADIA: definita come una "piattaforma da gioco" progettata per essere accessibile da chiunque, è stata presentata con un Trailer di Annuncio fortemente evocativo, all'interno della quale sono state presentate le prime caratteristiche fondamentali del progetto. Il progetto, nato come naturale evoluzione degli esperimenti realizzati da Google nell'ambito dello streaming di videogiochi grazie alla realizzazione di Project Stream, sembra estremamente ambizioso.

In questa occasione è stato mostrato per la prima volta in anteprima mondiale il nuovo controller targato Google, di cui potete visionare un'immagine in anteprima in questa news. Cosa ne pensate? Nuovi dettagli sono attualmente in corso di presentazione dal palco della GDC 2019.