Google sta preparando un nuovo servizio di game streaming on demand?

Stando a un report pubblicato da The Information starebbe lavorando su un nuovo servizio di gioco in streaming od demand con nome in codice "Yeti". Anche l'azienda di Mountain View vuole lanciarsi nell'industria del gaming?

Come riporta la fonte, l'indiscrezione arriverebbe da alcune persone a conoscenza del progetto, le quali avrebbero riferito a loro volta del nome in codice "Yeti". Non è ancora chiaro, al momento, se Google intenda erogare il servizio tramite una piattaforma esistente come Chromecast, oppure tramite una nuova, ipotetica console da salotto prodotta dall'azienda stessa.

Da anni vengono diffuse voci di corridoio sulla presunta intenzione di Google di entrare nel mercato dei videogiochi, ma questa volta le premesse di fondo sembrano più solide del solito. Risale solo al mese scorso, infatti, l'assunzione di Phil Harrison per lavorare a un nuovo business della compagnia, una ex figura chiave di PlayStation e Xbox a cui sicuramente non manca l'esperienza nella gaming industry.

A questo punto non rimane che attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda. Secondo voi bolle qualcosa in pentola?