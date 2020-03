Google Stadia: il 4K arriva su Chrome, nuovi giochi annunciati

Google ha annunciato che a partire da oggi tutti gli abbonati Stadia PRO potranno attivare il 4K su Google Stadia via browser (Chrome è l'unico supportato, al momento). Questa funzionalità era attualmente in Beta per alcuni utenti selezionati e adesso finalmente risulta disponibile per tutti.

Big G approfitta dell'occasione per ricordare anche gli ultimi giochi pubblicati su Google Stadia ed i titoli annunciati di recente tra cui spiccano The Crew 2, Monopoly, MotoGP 20 e Serious Sam Collection.

Nuovi giochi Google Stadia

Borderlands 3: Guns, Love, and Tentacles

DOOM Eternal

Lost Words Beyond the Page

Serious Sam Collection

SteamWorld Quest

SteamWorld Dig

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Heist

The Crew 2

Tom Clancy’s The Division 2

Tom Clancy’s The Division 2 Warlords of New York

Google Stadia: Nuovi giochi annunciati

Monopoly

Monster Jam Steel Titans

MotoGP 20

Relicta

The Turing Test

Viene reso noto infine che ad aprile arriveranno tre nuovi giochi per gli abbonati Google Stadia PRO: Serious Sam Collection, Spitlings, Stacks On Stacks (On Stacks), i quali si aggiungono a Destiny 2, GRID, GYLT, SteamWorld Dig 2 e SteamWorld Quest Hand of Gilgamech, mentre Metro Exodus e Thumper abbandonano la lineup Stadia PRO a partire da oggi, martedì 31 marzo.