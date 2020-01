Google Stadia: gli abbonati lamentano la mancanza di nuovi giochi

Google ha promesso oltre 120 giochi per Google Stadia in arrivo nel 2020 ma da oltre un mese ormai non si vedono nuovi giochi sulla piattaforma, una situazione che sta creando malcontento tra gli abbonati al servizio di Big G, in particolar modo su Reddit e sui principali social network.

Per oltre 40 giorni non sono stati lanciati nuovi giochi su Stadia e molti si chiedono come sia possibile mantenere la promessa di rendere disponibili oltre 120 titoli con questi ritmi. Alcuni giocatori hanno notato poi che la pagina giochi sul sito di Google Stadia include sì 42 prodotti ma molti non ancora pubblicati come Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3, Orcs Must Die 3 e DOOM Eternal, solamente per citarne alcuni.

Tra i 120 giochi promessi per il 2020 figurano anche dieci esclusive in arrivo prima di luglio, ad oggi però il calendario delle uscite è piuttosto povero e il primo grande gioco AAA dell'anno per Stadia sarà DOOM Eternal in arrivo il 20 marzo. Gli abbonati Stadia PRO possono consolarsi con Gylt e Metro Exodus gratis, scaricabili dal primo febbraio a costo zero.

In ogni caso si tratta di una situazione non particolarmente piacevole per coloro che hanno riposto la loro fiducia in Stadia, Google da parte sua fa sapere che presto ci saranno interessanti novità e che questi mesi rappresentano solamente l'inizio di un lungo cammino.