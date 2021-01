Google Stadia: due giochi gratis a disposizione degli abbonati Pro questo weekend

Google continua a riservare delle iniziative speciali per tutti gli abbonati a Stadia Pro, il servizio a pagamento che a 9,99 euro al mese offre una libreria di giochi accessibile senza costi aggiuntivi e il supporto al 4K HDR e al Dolby Surround 5.1.

Questo fine settimana, tutti gli iscritti al servizio potranno giocare alla versioni complete di due differenti titoli, ossia WWE 2K Battlegrounds e Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. Il weekend di gioco gratuito comincerà alle ore 16:00 di domani 21 gennaio e terminerà alle 18:00 di lunedì 25 gennaio. Un fine settimana "allungato", al termine del quale i partecipanti potranno importate i progressi conseguiti qualora decidessero di acquistare la versione completa del gioco desiderato. Se non lo avete mai fatto in passato, questa potrebbe essere l'occasione giusta per richiedere il mese di prova gratis a Stadia Pro, grazie al quale potete accedere anche a molti altri giochi come Hitman 1 & 2, Celeste, F1 2020 e Sniper Elite 4.

Il 2021 è cominciato con il piede giusto per Google Stadia, che ha visto l'avvio dei Saldi di gennaio con Red Dead Redemption 2 e l'introduzione della funzionalità State Share, che ha debuttato assieme a Hitman 3. Nel corso dell'anno è attesa l'estensione del supporto ai televisori LG e il misterioso Project Hailstorm, di cui non si sa ancora nulla.