Google Stadia accoglie Ubisoft+, per giocare non servirà un abbonamento Pro

Google ha annunciato ufficialmente che nelle prossime ore il servizio ad abbonamento Ubisoft+ sarà integrato in Stadia, la piattaforma di gaming in streaming.

Si tratta di un'iniziativa molto interessante per tutti gli appassionati delle produzioni Ubisoft, dal momento che l'implementazione del servizio avverrà in maniera diversa dal solito. Non occorrerà infatti abbonarsi al servizio tramite Google Stadia, ma basterà sottoscrivere un abbonamento sul sito ufficiale Ubisoft per poi effettuare l'accesso con le proprie credenziali sul portale ufficiale della piattaforma e giocare a tutti i prodotti del catalogo disponibili anche su Stadia. Questo significa che se siete già abbonati su PC ad Ubisoft+ potete giocare anche su Stadia senza costi aggiuntivi (non serve un abbonamento a Google Stadia Pro, a meno che non vogliate giocare in 4K) e magari sfruttare la presenza del cross-save negli ultimi titoli, tra i quali troviamo anche Assassin's Creed Valhalla.

Ecco di seguito tutti i giochi presenti nel catalogo di Stadia e giocabili dagli abbonati ad Ubisoft+:

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Origins

Assassin’s Creed Syndicate

Assassin’s Creed Unity

Assassin’s Creed Valhalla

Family Feud

Far Cry 5

Far Cry New Dawn

Immortals: Fenyx Rising

Monopoly PLUS

Scott Pilgrim vs. the World: The Game

The Crew 2

Tom Clancy’s The Division 2

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Trials Rising

UNO

WATCH_DOGS

WATCH_DOGS 2

Watch Dogs: Legion

Vi ricordiamo inoltre che nel corso della settimana approderà nella libreria del servizio in streaming anche Judgment, il titolo sviluppato dagli autori di Yakuza.