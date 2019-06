Google Stadia: l'account Twitter annuncia che 'l'attesa è quasi terminata'

Google Stadia ha compiuto il proprio primo passo all'interno del settore videoludico in occasione dell'edizione 2019 della Game Developers Conference, tenutasi nel corso del mese di marzo.

In occasione della conferenza di presentazione di Google Stadia, la Compagnia ha presentato al pubblico un quantitativo decisamente ampio di informazioni in merito al progetto, promettendo che ne sarebbero seguite di ulteriori nel corso dell'anno. Ebbene, sembra che il momento prescelto per tornare a discutere del "futuro del gaming" secondo Google sia ormai imminente. A far emergere questa sensazione è la recente attività dell'account Twitter ufficiale di Google Stadia, che negli ultimi giorni si è dimostrato particolarmente loquace.

Dopo un misterioso cinguettio che utilizzava immagini di un controller per comporre la scritta "Soon" - "Presto", sul social network è apparso un altro Tweet piuttosto intrigante. Come potete infatti verificare in calce a questa news, al suo interno possiamo trovare il seguente messaggio: "The wait is almost over" - "L'attesa è quasi terminata". Purtroppo non sono state condivise con il pubblico dettagli ulteriori, ma sembra che ormai i tempi siano maturi per attendersi il reveal di ulteriori informazioni sul progetto di Google. Del resto, la Compagnia aveva promesso che in estate avremmo avuto modo di conoscere prezzo e data di lancio di Google Stadia: che sia finalmente quasi giunto il momento? Su quale aspetto del prodotto vorreste ricevere maggiori dettagli?