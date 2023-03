Google Stadia, addio anche all'Immersive Stream for Games con la dipartita del progetto

Con la dipartita di Google Stadia, a cui è seguita la presentazione di Google Cloud For Games negli ultimi giorni, si continua a parlare ancora una volta del futuro del grande fallimentare progetto di Google. Tutt'altro che roseo, questo vedrà presto l'abbattimento dell'Immersive Stream for Games, dapprima confermato dal vicepresidente Harrison.

In merito a ciò che resterà dell'ormai deceduta Google Stadia dopo tre anni di vita, i progetti a lungo termine del colosso di Mountain View prevedevano la permanenza della tecnologia del Cloud Gaming come concepito dalla Grande G. L'obiettivo era infatti quello di garantire, attraverso il sopracitato "Immersive Stream for Games", l'accesso all'infrastruttura Cloud dell'azienda ad altre compagnie.

Eppure, stando a quanto emerso di recente, il direttore delle soluzioni per l'industria dei videogiochi di Google Cloud, Jack Buser, ha dichiarato che tale opzione di streaming verrà meno. Le cause, almeno stando a quanto affermato dallo stesso Buser, sarebbero da ricercare ad una stretta correlazione tra l'infrastruttura Cloud e lo stesso Stadia, per cui l'offerta con altre aziende verrà cancellata con lo smantellamento di Google Stadia - avvenuto ormai lo scorso 18 gennaio 2023 -.

A causa di questa decisione, alcuni servizi quale quello di AT&T non avranno modo di offrire esperienze videoludiche ai propri clienti (vedasi il caso del gestore telefonico che garantiva l'accesso alla versione completa di Batman Arkham Knight).