Google Stadia si aggiorna: stanno per arrivare Stadia Base e streaming da YouTube?

L'applicazione per sistemi mobile di Google Stadia è stata recentemente aggiornata alla versione 2.7: i dati contenuti all'interno dell'app sembrano fornire degli indizi riguardanti il lancio dell'abbonamento Stadia Base e di funzionalità attese come quella dello streaming da YouTube.

Stando a quanto riferito dal portale 9to5Google, la versione 2.7 dell'app di Google Stadia conterrebbe delle numerose porzioni di codice inattive che suggeriscono l'introduzione futura di nuove funzioni e modalità di accesso alla piattaforma in game streaming del colosso di Mountain View.

Il primo e, forse, più importante indizio riguarda l'apertura del programma in abbonamento gratuito di Stadia Base e, quindi, della possibilità di acquistare i giochi del catalogo digitale di Stadia senza dover sottoscrivere un abbonamento mensile come quello di Stadia Pro. Tra le porzioni di codice presenti nell'app ci sarebbero anche delle frasi riconducibili ad una promozione non ancora annunciata per l'accesso a un periodo di prova con Stadia Pro e per la fruizione dei giochi attraverso il portale di YouTube, una caratteristica promessa da Google (con tanto di demo su Assassin's Creed Odyssey) nell'evento di presentazione della piattaforma avvenuto a metà 2019.

Tutti questi indizi ci inducono a credere che Google sia ormai in procinto di lanciare tali funzionalità, in un'ottica di perenne evoluzione e miglioramento di Stadia dopo la fase in "accesso anticipato" riservata ai Fondatori.