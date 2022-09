Google Stadia: annunciata la risoluzione 1440p insieme ai giochi Pro di ottobre

Google Stadia si prepara ad aggiornarsi ad ottobre per accogliere la modalità a 1440p. Come dichiarato da big G, questo consentirà di personalizzare ulteriormente la propria esperienza con il servizio di gaming in streaming a seconda delle specifiche esigenze e del proprio setup.

Insieme a questa gradita novità sono stati annunciati anche i nuovi giochi che gli abbonati Pro potranno riscattare a partire dall'inizio del mese di ottobre.

Arcade Paradise - Invece di lavare gli stracci per vivere, trasforma la lavanderia a gettoni di famiglia nell'ultima avventura arcade retrò alimentata dagli anni '90. Gioca, guadagna e acquista nuove macchine arcade con oltre 35 tra cui scegliere!

- Invece di lavare gli stracci per vivere, trasforma la lavanderia a gettoni di famiglia nell'ultima avventura arcade retrò alimentata dagli anni '90. Gioca, guadagna e acquista nuove macchine arcade con oltre 35 tra cui scegliere! Drawful 2 - Il team che ha creato Fibbage, Quiplash e You Don't Know Jack presenta Drawful 2. Gioca con i tuoi amici e online nel gioco di disegni terribili e risposte esilaranti e sbagliate!

- Il team che ha creato Fibbage, Quiplash e You Don't Know Jack presenta Drawful 2. Gioca con i tuoi amici e online nel gioco di disegni terribili e risposte esilaranti e sbagliate! Slaycation Paradise - Lanciati nella difesa di versioni alternative della Terra brulicanti di orde implacabili decise a rovinare la tua vacanza. Tutto, da fucili e lanciafiamme a lanciagatti e bacchette magiche, è a tua disposizione in questo gioco tower defense.

- Lanciati nella difesa di versioni alternative della Terra brulicanti di orde implacabili decise a rovinare la tua vacanza. Tutto, da fucili e lanciafiamme a lanciagatti e bacchette magiche, è a tua disposizione in questo gioco tower defense. Tangle Tower - Svela un mistero emozionante. Il principale sospettato? Una figura oscura che incombe sul corpo, brandendo un coltello. Il problema? Quel sospetto... è solo un dipinto! Riuscirai a scoprire i segreti di Tangle Tower?

- Svela un mistero emozionante. Il principale sospettato? Una figura oscura che incombe sul corpo, brandendo un coltello. Il problema? Quel sospetto... è solo un dipinto! Riuscirai a scoprire i segreti di Tangle Tower? Looking for Aliens - Guarda il mondo attraverso l'obiettivo di uno show televisivo alieno e cerca gli oggetti nascosti in 25 luoghi vivaci, tra cui l'Area 51, il mondo dei sogni e lo spazio!

È stata inoltre inaugurata la nuova sezione "Retrò" che, come potrete intuire, sarà interamente dedicata a quei giochi con alcuni anni sulle spalle. Qui troverete alcuni classici Atari come Gravitar Recharged, Black Widow Recharged, Asteroids Recharged e Breakout Recharged.

Infine, i giocatori che si iscrivono all'ultima promozione Ubisoft+ e collegano il proprio account Ubisoft a Stadia potranno accedere a giochi Ubisoft+ selezionati dalla propria libreria Stadia. L'offerta rimarrà disponibile fino al 10 ottobre.