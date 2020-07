Google Stadia: annunciate le esclusive di Harmonix, Supermassive e Uppercut Games

Grande colpo per Google. Durante la puntata di Stadia Connect andata in onda oggi 14 luglio, il gigante di Mountain View ha annunciato d'aver firmato un accordo in esclusiva con tre importanti studi sviluppo, ossia Harmonix, Supermassive Games e Uppercut Games.

Harmonix è noto per aver dato alle stampe i giochi della serie Rock Band, mentre Uppercut Games è responsabile di City of Brass. Supermassive Games, invece, dopo aver legato il suo nome a Sony con Until Dawn, ha dato il via alla Dark Picture Anthology, con Man of Medan già disponibile e Little Hope in arrivo. Tutti e tre gli studi di sviluppo stanno lavorando a dei giochi in esclusiva per Google Stadia. Purtroppo, per scoprire maggiori dettagli al riguardo dovremo attendere i prossimi mesi.

Nel frattempo, potete dare un'occhiata alla lista di tutti i giochi in arrivo su Google Stadia, tra i quali spiccano Sekiro Shadows Die Twice, previsto in autunno, i giochi della serie Hitman, terzo capitolo incluso, e Outriders, che non arriverà prima del 2021. Ne approfittiamo per segnalarvi, inoltre, che Orcs Must Die! 3 è disponibile (e pure in Stadia Pro).