Google Stadia: annunciati i giochi gratis di aprile per gli abbonati a Stadia Pro

Mentre Google prova ad attrarre nuovi sviluppatori su Stadia con il Makers Program, la piattaforma in game streaming del colosso tecnologico di Mountain Vire si prepara a ricevere un nuovo aggiornamento con i giochi gratis di aprile per gli abbonati a Stadia Pro.

A partire dall'1 aprile, gli iscritti al servizio in abbonamento di Google Stadia Pro avranno la possibilità di arricchire la propria ludoteca virtuale con il puzzle platform Stacks on Stacks (On Stacks) e il titolo arcade votato al multiplayer cooperativo Spitlings. Ma non è tutto.

Senza nulla togliere ai due titoli appena citati, il piatto forte dell'offerta di aprile di Google per gli abbonati a Stadia Pro sarà certamente rappresentato dalla Serious Sam Collection, un pacchetto digitale che comprenderà le riedizioni rimasterizzate dei tre scanzonati FPS di Croteam Serious Sam The First Encounter, Serious Sam The Second Encounter e Serious Sam 3 BFE.

Dal 31 marzo, inoltre, non sarà più possibile richiedere gratuitamente Metro Exodus e Thumper. Quanto ai prossimi arrivi nel negozio digitale di Google Stadia, la divisione videoludica di Google preannuncia l'arrivo per giovedì 26 marzo delle espansioni di Borderlands 3, seguita venerdì 27 marzo dall'approdo sullo store dell'avventura 2D Lost Words: Beyond the Page (in esclusiva temporale su Stadia). Il racing game a mondo aperto The Crew 2 e le relative espansioni sono invece disponibili da oggi, 25 marzo, con uno sconto di lancio che si concluderà nella giornata di mercoledì 1 aprile.