Google Stadia: annunciati i giochi gratis di gennaio 2020 per gli abbonati a Stadia Pro

Dalle pagine del blog ufficiale di Stadia, la divisione videoludica di Google annuncia ufficialmente i titoli giocabili gratis dagli abbonati al servizio Stadia Pro nel corso del mese di gennaio 2020.

Stando a quanto illustrato dal colosso di Mountain View, già a partire da mercoledì 1 gennaio gli abbonati a Stadia Pro potranno "scaricare" gratuitamente il platform musicale Thumper e l'action adventure di Square Enix e Crystal Dynamics Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration Edition.

Con l'arrivo del rhythm game degli studi Drool e dell'edizione speciale di Rise of the Tomb Raider nel catalogo dei giochi gratuiti di Stadia Pro, Google ci informa che gli iscritti al servizio Stadia Pro avranno tempo fino alla sera di martedì 31 dicembre per aggiungere alla propria ludoteca digitale l'altra grande avventura di Lara Croft Tomb Raider Definitive Edition. Una volta riscattata la propria copia, quest'ultima sarà vostra per sempre o, quantomeno, fino a quando non si deciderà di mantenere attiva la propria sottoscrizione a Stadia Pro.

Per l'offerta sugli altri giochi gratis del programma "premium" di Google Stadia, invece, continua a non essere prevista alcuna "data di scadenza", come confermano gli stessi vertici di Google invitandoci a giocare a Destiny 2 The Collection e ai titoli Stadia Pro di dicembre 2019, ossia Samurai Shodown e Farming Simulator 19.