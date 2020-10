Google Stadia: annunciati i giochi gratis di novembre

Google ha annunciato i giochi gratis di novembre per gli abbonati Stadia PRO, i quali potranno mettere le mani su ben sei diverse produzioni disponibili da domenica primo novembre. Ecco l'elenco completo dei giochi in arrivo.

Il catalogo dei giochi gratis per gli abbonati Google Stadia PRO si espande con Sniper Elite 4 (al debutto sulla piattaforma di Big G, con supporto per l'HDR in esclusiva su Stadia), il survival rougelike Risk of Rain 2, The Gardens Between, Hello Neighbor Hide & Seek, Republique e Sundered Eldritch Edition. Sempre nel corso del mese abbandoneranno invece la lineup Stadia PRO quattro giochi, ovvero Just Shapes & Beat, Metro Last Light Redux, Strange Brigade e West of Loathing.

Google continua a investire su Stadia e per il prossimo futuro la compagnia ha in programma una serie di aggiunte e miglioramenti tecnici, oltre all'arrivo di nuovi videogiochi, alcuni dei quali in esclusiva assoluta. Google Stadia deve ora fronteggiare la concorrenza di Amazon Luna (non ancora disponibile in Europa), la piattaforma di gaming streaming del colosso dell'eCommerce, più intenzionato che mai a ritagliarsi uno spazio nel mercato dei videogiochi.