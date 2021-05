Google Stadia: app scaricata oltre 3 milioni di volte in 18 mesi

Nonostante talvolta se ne parli come di una piattaforma prossima alla sua fine, Google Stadia per ora dimostra il contrario e i numeri dei download dell'app parlano chiaro: sui sistemi iOS e Android è stata scaricata oltre 3 milioni di volte (3,2 per l'esattezza) nell'arco dei suoi circa 18 mesi di vita.

Scendendo più nel dettaglio, la metà di questi download sono avvenuti negli Stati Uniti, mentre nel Regno Unito sono stati invece 380.000. In Germania l'app è stata invece scaricata 262.000 volte. Quasi tre quarti dei download complessivi, il 73% per la precisione, è avvenuto attraverso sistemi Android. I dati magari non saranno esplosivi, ma sono un segno del fatto che la piattaforma può ancora dire la sua: del resto Google assicura che Stadia è viva e vegeta, come comunicato nei giorni scorsi.

Attualmente il miglior mese in termini di download è stato dicembre 2020, dove è stato registrato quasi mezzo milione di download. Sicuramente il bundle dedicato a Cyberpunk 2077 e il fatto che il supporto alla piattaforma si è allargato ad altri territori ha dato una importante spinta alla popolarità di Stadia. Da vedere adesso se nel prossimo futuro i download continueranno a mantenersi costanti o se invece si andrà incontro a un calo. Nel frattempo ci sono stati rumors sull'arrivo di Rainbow Six Siege, For Honor e altri giochi Ubisoft su Stadia.