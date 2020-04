Google Stadia: l'app supera il milione di download, boom per Destiny 2

I rappresentanti della divisione Stadia di Google confermano l'avvenuto superamento del traguardo del milione di download dell'applicazione mobile del servizio in game streaming, un risultato che si ricollega inevitabilmente al successo della promozione con i due mesi di abbonamento gratis a Stadia Pro.

Dal lancio dell'iniziativa promozionale che consente agli appassionati di videogiochi di accedere per ben due mesi ai benefici della sottoscrizione a Google Stadia Pro, l'app mobile per sistemi iOS e Android da scaricare per registrarsi e modificare le impostazioni del servizio in game streaming di Big G ha visto una vera e propria impennata nel numero di download giornalieri, a riprova dell'interesse suscitato dall'offerta lanciata dal colosso di Mountain View.

A trarne il beneficio maggiore sono coloro che desideravano giocare ai titoli gratis di Stadia Pro, come testimonia l'aumento del 400% nel numero di persone connesse alla versione Google Stadia di Destiny 2 che è stato registrato dalla redazione di 9to5google dall'inizio della promozione.

L'edizione in game streaming dello sparatutto sci-fi di Bungie, oltretutto, comprende anche tutte le espansioni che hanno caratterizzato il periodo post-lancio del titolo, ivi compresa l'ultima avventura Ombre dal Profondo ambientata sulla Luna.