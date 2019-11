Google Stadia: l'App ufficiale per sistemi mobile Android sbarca su Google Play

I vertici di Google si preparano per l'apertura ormai imminente del loro ambizioso servizio in game streaming lanciando ufficialmente l'app di Google Stadia per sistemi mobile Android.

L'applicazione ufficiale di Stadia può essere scaricata gratuitamente dalle pagile di Google Play. Per ottenere l'accesso alle funzioni dell'app, però, bisognerà attendere l'invio da parte di Big G del codice di sblocco che dovrebbe essere recapitato nei prossimi giorni nella casella email di chi ha prenotato l'edizione Fondatore o Premiere.

Il lancio di Google Stadia è previsto nella giornata di martedì 19 novembre. All'apertura del nuovo servizio in game streaming del colosso di Mountain View, quindi, sarà possibile accedere a Stadia solo attraverso l'acquisto delle già citate edizioni Founder o Premiere. Quanto ai dispositivi supportati al lancio, la lista di sistemi Android non è particolarmente ampia e prevede solo sistemi Google Pixel 2, 2 XL, 3 o 4, con una connessione esclusivamente Wi-Fi di 10Mbps o superiori.

Chi vorrà provare la versione Stadia Base, invece, dovrà attendere fino ai primi mesi del 2020: in quest'ultimo caso, l'abbonamento gratuito consentirà la fruizione dei giochi in streaming acquistati singolarmente dal catalogo di Stadia alla risoluzione massima di 1080p e 60fps, a prescindere dalla velocità della propria connessione internet.