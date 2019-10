Google Stadia: apre il primo studio di sviluppo incentrato su Stadia

Google ha annunciato oggi l'apertura del primo studio di sviluppo, con sede a Montreal, focalizzato sulla creazione di giochi per il nuovo servizio Google Stadia. A darne la notizia sul blog di Google è stata Jade Raymond, vice presidente di Stadia Games and Entertainment.

Raymond, come si legge dal post, ha affermato: "Lo studio di Stadia Games and Entertainment produrrà contenuti esclusivi e originali in un portafoglio diversificato di giochi di tutti i vostri genere preferiti. Stadia è progettato per essere il luogo per tutti i modi in cui le persone usano i giochi e Montreal sarà il posto in cui inizieremo a costruirli". Raymond ha poi continuato: "Proprio come Stadia vuole cambiare il modo in cui le persone utilizzano i giochi, noi vogliamo cambiare il modo di svilupparli. Questo inizia con la nostra cultura. Stadia è impegnata a promuovere un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo; queste diverse prospettive daranno forma ai giochi che creeremo insieme. Ci impegniamo a creare un ambiente che permetta agli sviluppatori di Stadia di creare nuove ed uniche esperienze di gioco."

Insomma, Google sembra fare sul serio anche dal punto di vista dello sviluppo anche se è notizia di questi giorni che per vedere le prime esclusive su Stadia dovremo aspettare molto tempo. Intanto sembra che non tutti gli utenti che hanno ordinato la versione Fondatore e Premiere di Stadia riusciranno a giocare per il day one.