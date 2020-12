Google Stadia: arriva la prova gratis di Stadia Pro da 30 minuti senza carta di credito

Da molto tempo a questa parte, Google offre ai giocatori l'opportunità di provare gratuitamente Stadia Pro per un mese. Durante il periodo di test gli utenti possono accedere a tuti i benefici di un servizio che normalmente è accessibile al costo di 9,99 euro mensili.

Nonostante la prova sia gratuita, in ogni caso, il gigante di Mountain View richiede l'inserimento dei dati di pagamento per poter attivare in maniera automatica la fatturazione ricorrente. Questa può essere tranquillamente disattivata in qualsiasi momento, ma questo obbligo non è visto di buon occhio da alcuni utenti. Per andare incontro alle esigenze di questa frangia della community, Google sta offrendo a tutti coloro che non hanno mai usufruito del mese gratuito di provare Stadia Pro per un totale di 30 minuti: in questo breve lasso di tempo, chiaramente insufficiente per giocare a fondo un titolo, è possibile lanciare uno qualsiasi dei giochi inclusi nella sottoscrizione e rendersi rapidamente conto se la propria linea è capace di reggere i benefit offerti dal servizio Pro, ossia la risoluzione 4K HDR (per la quale è richiesta una banda di almeno 20 Mbit) e l'audio Surround 5.1.

Se l'esperienza risulta soddisfacente, e poi possibile proseguire con il mese gratuito (inserendo i dati di pagamento), ed eventualmente rinnovare il servizio pagando i 9,99 euro richiesti. Ne approfittiamo per ricordarvi che tra gli ultimi giochi gratis per Stadia Pro figurano Hitman 2, Sniper Elite 4 (con HDR esclusivo) e Risk of Rain 2.