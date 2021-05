Google Stadia: arrivano Rainbow Six Siege, For Honor e altri giochi Ubisoft?

Sembra proprio che Ubisoft voglia portare tutti i propri titoli su Google Stadia e una serie di informazioni trapelate dall'ultima conferenza con gli azionisti dell'azienda francese potrebbe aver anticipato quali sono i prossimi giochi che verranno pubblicati sulla piattaforma di gaming in streaming.

Stando a quanto emerso dai documenti, che contengono riferimenti anche alle prossime espansioni di Immortals Fenyx Rising ed Assassin's Creed Valhalla, prossimamente sarà possibile giocare su Stadia anche For Honor e Rainbow Six Siege, entrambi titoli a supporto continuo che ancora oggi vengono aggiornati periodicamente con nuove modalità e personaggi. Dal momento che sia For Honor che Tom Clancy's Rainbow Six Siege sono ormai disponibili da diversi anni su PC e console, non è da escludere che Ubisoft voglia lanciare le versioni Google Stadia dei due titoli in concomitanza con il cross-save, così da invogliare tutti coloro che li hanno giocati in passato ad acquistarli nuovamente o ad approfittare della loro presenza nel catalogo di Ubisoft+ per giocare la versione in streaming senza perdere i personaggi e le skin sbloccate nel corso delle stagioni. Sempre dai documenti trapelati online, inoltre, pare che un altro titolo in arrivo su Stadia sia UNO 50th Anniversary Edition, nuova versione del celebre titolo di carte.

