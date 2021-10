Google Stadia: arrivano i Suggerimenti di Connessione e migliorie per il controller

Dalle ultime operazioni di dataming compiute sull'app di Google Stadia sono emersi diversi retroscena sulle attività svolte dal colosso di Mountain View per evolvere e migliorare le funzionalità e l'accessibilità della propria piattaforma per il game streaming.

Dopo aver implementato Phone Link in Google Stadia e aggiunto l'opzione per giocare senza controller tramite touchscreen, l'azienda americana sembrerebbe essere intenzionata a potenziare l'esperienza offerta ai propri clienti con interventi mirati.

L'aggiornamento 3.38 dell'applicazione di Google Stadia per sistemi Android ha introdotto i Suggerimenti di Connessione, dei consigli per migliorare la fruizione dei videogiochi in streaming. Il sistema ricorda agli utenti di Stadia che "la connessione Ethernet è più stabile del Wi-Fi" e condivide altri messaggi con suggerimenti per "Passare a Ethernet se puoi", oppure di "Passare al Wi-Fi a 5GHz" e di "Migliorare il gameplay utilizzando queste impostazioni del Router".

Le ultime operazioni di datamining suggeriscono inoltre l'imminente ampliamento delle opzioni accessibili dal controller per gestire le funzioni dell'app di Google Stadia su Android TV in maniera più celere, grazie al passaggio dalle attuali librerie Dart a quelle conosciute con il nome in codice "Gotham".