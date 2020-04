Google Stadia: arrivano il Surround 5.1 via web e la tastiera su schermo

Google ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Stadia che introduce alcune novità, tra cui il supporto Surround 5.1 per chi utilizza la versione web con Chrome, opzione accessibile solamente agli abbonati Stadia PRO.

Aggiunto anche la tastiera su schermo e un sistema di notifica progettato per chi utilizza la piattaforma Stadia da mobile. Piccole novità che si aggiungono alle migliorie già apportate nei mesi scorsi come il supporto per la risoluzione 4K via Chrome per gli abbonati PRO, recentemente disattivato per risparmiare banda in occasione dell'emergenza Coronavirus ma presto presumibilmente pronto a tornare come opzione per i giocatori via browser.

Ricordiamo che Google offre Stadia PRO gratis per due mesi, con la sottoscrizione premium avrete accesso a numerosi vantaggio e una selezione di giochi gratuiti che al momento include Gylt, Destiny 2 The Collection, GRiD, Stacks on Stacks, SteamWorld Dig 2, Serius Sam Collection (include Serious Sam The First Encounter, Serious Sam The Second Encounter e Serious Sam 3 BFE), Spitlings, SteamWorld Quest e Thumper.

Indubbiamente si tratta di una buona occasione per provare con mano la piattaforma di Google che a pochi mesi dal debutto fatica ancora a riscontrare ampio successo commerciale tra i grande pubblico.