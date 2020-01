Google Stadia: in arrivo nuove funzionalità e giochi in esclusiva nei prossimi mesi

Il primo diario "Stadia Update" del 2020 offre alla divisione videoludica di Google l'opportunità di delineare le principali novità in arrivo nei primi mesi del 2020 per la piattaforma in game streaming e i suoi utenti.

Nel ricordarci i progressi fatti nel 2019, ad esempio con l'aggiunta mensile dei giochi gratis per gli abbonati a Stadia Pro, l'arrivo della funzionalità di Stream Connect in Ghost Recon Breakpoint e le ottimizzazioni che hanno permesso la compatibilità con tutti i Chromecast Ultra, la divisione Stadia di Google traccia la strada che seguirà da qui alla prima metà del 2020 e illustra come si evolverà il servizio in un prossimo futuro.

Sotto il profilo strettamente contenutistico, è già previsto l'arrivo di almeno 120 giochi ed entro la prima metà dell'anno assisteremo al lancio di 10 videogiochi in esclusiva su Stadia, un'iniziativa che contribuirà di certo ad attrarre molti appassionati alla piattaforma "su nuvola" di Google.

Per quanto riguarda le nuove funzionalità attese nei prossimi tre mesi, assisteremo all'introduzione del supporto alla risoluzione 4K per i giochi fruiti tramite browser web e delle aggiunte alla funzione Assistant nella riproduzione dei giochi. Sempre in questo lasso di tempo sarà ampliato il numero di dispositivi Android non Pixel compatibili e sarà possibile utilizzare il controller di Stadia su web in modalità wireless. La nota finale dello Stadia Update fissa infine per gli ultimi giorni di gennaio l'annuncio dei videogiochi Stadia Pro gratis di febbraio.