Google Stadia: in arrivo anche i rimborsi dell'hardware, tutti i dettagli

A distanza di qualche giorno dall'inizio dell'ondata di rimborsi relativi ai giochi acquistati su Google Stadia, il colosso di Mountain View ha svelato tutti i dettagli in merito a come e quando si potranno ottenere le cifre spese sull'hardware.

Chiunque abbia acquistato la Founders Edition o la Premiere Edition di Google Stadia (ad eccezione delle promozioni legate a videogiochi come Resident Evil Village e Cyberpunk 2077, che hanno permesso di ricevere controller e Chromecast gratuitamente), potrà infatti ricevere l'intera somma spesa senza dover restituire gli oggetti dell'acquisto. Tutti gli altri potranno tenere gli oggetti ma non riceveranno alcun rimborso, dal momento che hanno ricevuto i dispositivi senza costi aggiuntivi.

Ecco di seguito il contenuto della mail inviata agli acquirenti di qualsiasi versione di Stadia:

"Il 29 settembre 2022 Google ha annunciato che il servizio Stadia verrà ritirato il 18 gennaio 2023.,A causa di questo ritiro, ti verranno rimborsati gli acquisti di hardware Stadia effettuati sul Google Store. Il rimborso verrà emesso entro 2 settimane. Una volta emesso, riceverai un'email di conferma. È possibile che si verifichi un problema durante l'elaborazione del rimborso a causa del tempo trascorso da quando è stato effettuato l'ordine. In questo caso riceverai un'email con le istruzioni sui passaggi successivi."

Se siete quindi in attesa del rimborso, vi suggeriamo di controllare con costanza le mail nelle prossime due settimane. Nel caso in cui dovessero esserci problemi con la procedura, magari poiché il metodo di pagamento utilizzato non è più valido, dovrete seguire alcuni passaggi di cui Google non ha ancora parlato nel dettaglio e che potremo scoprire solo prossimamente.

