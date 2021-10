Google Stadia: in arrivo una serie di demo gratis a tempo

Proprio ieri vi abbiamo parlato delle numerose funzionalità in arrivo su Google Stadia, ma sembrerebbe che il colosso di Mountain View abbia in serbo per i suoi utenti anche un'altra sorpresa non ancora annunciata ufficialmente.

A quanto pare, infatti, molto presto sarà possibile provare senza alcun tipo di costo aggiuntivo delle demo a tempo dei prodotti presenti nel catalogo di Google Stadia. Il funzionamento del sistema è molto semplice e basta cliccare sull'apposito banner per iniziare la prova sulla piattaforma in streaming la quale dovrebbe avere una durata variabile in base al prodotto. Il sistema in questione dovrebbe riguardare solo una selezione di giochi e non richiede un abbonamento a Google Stadia Pro. Attualmente è già possibile in alcuni paesi usufruire di questa novità e non è da escludere che già nei prossimi giorni verrà estesa a tutto il mondo.

In attesa di scoprire quali saranno i giochi di cui sarà possibile effettuare un test a tempo gratuito, vi ricordiamo che fino a qualche giorno fa Google Stadia Premiere Edition era gratis con l'acquisto di un gioco da almeno 59,99 euro. Avete già letto dei Suggerimenti di Connessione e delle migliorie per il controller di Google Stadia?