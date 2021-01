Google Stadia, in arrivo State Share: una funzione per condividere porzioni di gioco

Il team di Google Stadia ha appena annunciato che, in occasione del lancio di Hitman 3 previsto per il prossimo 20 gennaio, debutterà anche una nuova funzionalità esclusiva per la piattaforma di cloud gaming, che ci era già stata promessa molto tempo addietro: stiamo parlando di State Share.

Stando a quanto dichiarato dai responsabili di Mountain View, State Share "trasforma le normali immagini o i video catturati in un portale verso un'esperienza di gioco unica". Cosa significa questo? Grazie a State Share, i giocatori potranno condividere con chiunque intere porzioni di gioco. Ogni team di sviluppo sarà libero di sfruttare questa funzionalità come meglio crede. Nel caso di Hitman 3, i ragazzi di IO Interactive permetteranno ai giocatori di salvare e condividere una missione, in qualsiasi momento del suo svolgimento oppure alla fine, impostando quattro diversi parametri:

Area di partenza della missione;

Obiettivi di missione;

Equipaggiamento;

Difficoltà della missione;

Una volta scelti i parametri per ognuna delle quattro categorie, potranno procedere alla condivisione con un link associato ad uno screenshot oppure ad un videoclip, permettendo agli altri utenti (amici, i propri follower, gli spettatori del canale) di provare e giocare quello specifico livello. Coloro che ci giocheranno potranno persino utilizzare armi ed elementi di gameplay che non hanno ancora sbloccato, purché siano previsti dall'utente che ha condiviso la porzione di gioco. Tutte le clip e gli screenshot con un link State Share associati saranno evidenziati da un'icona specifica nella schermata delle Acquisizioni di Stadia.com, come potete vedere nelle immagini di anteprima allegate in basso.

La funzionalità, dicevamo, ha tante potenzialità, e potrà essere utilizzata in tanti modi differenti dagli altri sviluppatori. IO Interactive, in tal senso, fungerà solo da apripista. Ad esempio, in altri giochi sarà possibile invitare i propri amici a battere il proprio punteggio in uno specifico livello con dei precisi modificatori, oppure teletrasportare i giocatori in un punto esatto del mondo di gioco o in un momento importante della trama.

Il supporto a State Share sarà esteso all'intera trilogia di Hitman, i cui giochi possono essere avviati da un unico client denominato "Hitman - World of Assassination". I primi due capitoli, ricordiamo, sono inclusi nell'abbonamento a Stadia Pro.