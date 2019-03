Google Stadia avrà giochi in esclusiva, è ufficiale

Google Stadia avrà videogiochi in esclusiva, la conferma arriva da Phil Harrison, intervistato da GameSpot USA durante la GDC che si sta tenendo in queste ore a San Francisco.

"Prima di entrare in Google sono stato chiaro su questo punto e ne ho parlato a lungo con i dirigenti. Per mostrare le potenzialità di Stadia abbiamo bisogno dei nostri giochi, di produzioni esclusive disponibili solamente sulla nostra piattaforma", queste le parole di Phil Harrison.

Al momento non sono stati mostrati giochi per Google Stadia in esclusiva ma è probabile che la compagnia abbia voluto evitare di mettere troppa carne al fuoco alla Game Developers Conference, rimandando ai mesi estivi per maggiori informazioni.

Big G ha fondato lo studio Stadia Games & Entertainment capitanato da Jade Raymond (co-ideatrice di Assassin's Creed ed ex Electronic Arts), la nuova etichetta si occuperà di sviluppare giochi e collaborerà con publisher esterni per garantire una valida lineup software a Stadia.

Al momento il servizio di streaming di Google ha mostrato i muscoli con produzioni come DOOM Eternal e Assassin's Creed Odyssey, con Ubisoft in particolare che si è detta molto interessata alle potenzialità dell'ecosistema della casa di Mountain View...