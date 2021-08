Google Stadia: Big G vuole concedere la tecnologia del game streaming ad altre aziende

Delineato il piano di incentivi per sviluppatori su Google Stadia, il colosso di Mountain View non nasconde la propria intenzione di concedere ad altre realtà dell'industria videoludica la tecnologia per il game streaming su cui si basa la stessa piattaforma di Stadia.

Questa importante anticipazione sulle strategie di sviluppo portate avanti da Google per garantire la sostenibilità di Stadia arriva direttamente dalla pagina di LinkedIn che l'azienda tecnologica americana ha aperto per cercare un nuovo Product Manager.

Nella scheda in questione si legge appunto che "Stadia è la piattaforma di Google che già possiedi e che ti consente di giocare su qualsiasi dispositivo, e stiamo lavorando per espandere la disponibilità e la praticità dei contenuti di gioco. Oltre a creare la nostra piattaforma videoludica, vediamo un'importante opportunità nel concedere la nostra infrastruttura a nuovi partner, mettendo a loro disposizione i nostri strumenti se sono intenzionati a creare le proprie piattaforme di streaming interattivo".

Nelle linee guida tracciate da Big G per la ricerca di una figura professionale incaricata di assumere il ruolo di Product Manager di Stadia, il colosso tecnologico a stelle e strisce spiega che "il nostro obiettivo è costruire un business sostenibile, e a lungo termine, che aiuti a far crescere il settore attraverso i giochi e altre applicazioni di streaming interattivo".

Che il destino di Google Stadia sia quello di "fare da padre" ad altre piattaforme di streaming per gli attori storici dell'industria dei videogiochi o per aziende che desiderano affacciarsi in questo settore? Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo, se ritenete che Google debba o meno concedere la propria tecnologia per il game streaming o se, al contrario, credete che sia più opportuno rafforzare ed espandere l'attuale piattaforma di Stadia.