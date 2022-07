Google Stadia al capolinea? Chiusura entro la fine dell'estate per un dubbio rumor

Rispetto all'ambizioso progetto con cui eravamo entrati in contatto al suo annuncio, Google Stadia è ad oggi un servizio molto ridimensionato che non è riuscito a fare breccia nel cuore degli appassionati al netto della covincente tecnologia messa in piedi da colosso tecnologico per rendere accessibile il gaming in streaming.

Dopo la chiusura del team interno inizialmente adibito allo sviluppo di esclusive e gli accordi saltati (come quello inizialmente concordato con Supermassive in vista dell'uscita di The Quarry), il progetto di Stadia non è riuscito a conquistarsi la fetta di pubblico che avrebbe forse potuto raggiungere con delle differenti decisioni strategiche.

Emerge ora un rumor secondo cui Google avrebbe definitivamente perso le speranze con Stadia, con il servizio destinato a spegnersi entro la fine dell'estate. Su reddit è stato riportato un post (ora cancellato) di un utente che dichiara di essere in contatto con un dipendente di Big G, venendo così a conoscenza dei piani dell'azienda. Si tratta quindi di una fonte che non possiamo verificare, e per questo motivo vi invitiamo a prendere il rumor in quanto tale e ad attendere eventuali chiarimenti da parte di Google.

A voler dare retta all'indiscrezione, Stadia chuderà entro la fine dell'estate con i server e i servizi che non saranno trasferiti in alcun modo. Tutti i membri saranno informati 30-60 giorni prima della chiusura, con l'ultimo mese disponibile gratuitamente per tutti. Inoltre, tutti i mesi di abbonamento in eccesso verranno completamente rimborsati sul proprio conto bancario. L'accesso ai giochi e ai servizi sarà quindi negato, ma chi ha acquistato abbonamenti Pro oltre il termine di chiusura riceverà prontamente un risarcimento pari alla cifra versata.

Al momento non c'è stato alcun commento da parte di Google, dunque vi raccomandiamo nuovamente di prendere quanto riportato con estrema cautela. Intanto, sono stati recentemente annunciati i giochi gratis di agosto di Google Stadia tra cui figurano Saints Row e Shantae.