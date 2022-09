Google Stadia chiude: come chiedere il rimborso del controller e dei giochi

Con un annuncio a sorpresa, Big G ha annunciato che Google Stadia chiude a gennaio 2023, confermando al tempo stesso rimborsi per tutti coloro che hanno comprato hardware e software tramite Google Store. Ma come fare per chiedere il rimborso e riavere indietro i soldi spesi?

Google rimborserà ad ogni cliente i soldi spesi per l'acquisto del Controller Stadia, della Founder's Edition o della Premiere Edition, oltre a qualsiasi altro hardware Stadia acquistato su Google Store, ma non solo perché anche i giochi, i DLC e gli acquisti in-app comprati tramite Stadi Store verranno completamente rimborsati. Il costo di Stadia Pro non verrà rimborsato ma gli iscritti potranno continuare ad usufruire del servizio fino alla scadenza del proprio abbonamento.

Come fare per ottenere il rimborso di Google Stadia? Al momento Google fa sapere che si occuperà di gestire l'intero processo e non sarà necessario restituire fisicamente i prodotti, la compagnia sta lavorando per definire metodi di rimborso e tempistiche a seconda dei vari paesi, idealmente la pratica di rimborso dei clienti dovrebbe terminare entro la fine di gennaio 2023.

Allo stato attuale quindi non bisogna fare nulla, Google svelerà le eventuali procedure da compiere per ottenere il rimborso più avanti nelle prossime settimane, non è del tutto chiaro se la compagnia procederà in autonomia con i rimborsi o se bisognerà compilare un modulo o contattare l'assistenza, in ogni caso stato tranquilli perché ad eccezione dell'abbonamento Stadia Pro, i rimborsi sono garantiti su tutti i prodotti acquistati direttamente da Google Store e Stadia Store.