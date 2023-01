Google Stadia ha chiuso definitivamente i battenti con un triste messaggio

Da poche ore, Google Stadia ha chiuso ufficialmente, a partire dalla mezzanotte di oggi la piattaforma gaming di Big G non è più disponibile, i server sono stati spenti e non è più possibile accedere ai giochi del catalogo.

Sul sito di Google Stadia appare solamente un laconico messaggio che recita "Grazie per aver giocato con noi. Il servizio Stadia è stato chiuso il 18 gennaio 2023."

Dalla mezzanotte di oggi dunque, Stadia non esiste più, il futuro dei videogiochi secondo Google è durato pochissimi anni, a poco più di 30 mesi dal lancio il servizio si è scontrato con la dura realtà del mercato, colpa anche di una gestione non del tutto accorta, a discapito di potenzialità e specifiche tecniche sicuramente di buon impatto.

Tutti coloro che hanno acquistato l'abbonamento Stadia PRO o giochi e controller per Stadia sono stati rimborsati, il controller Google Stadia può essere utilizzato anche su PC, console e mobile, il nuovo aggiornamento firmware rimuove qualsiasi blocco e dunque potete usare il joypad come sistema di controllo su qualsiasi piattaforma, semplicemente connettendo il dispositivo via Bluetooth.

