Google Stadia: come avviare i giochi gratis dell'abbonamento PRO

Google Stadia è gratis per due mesi, chiunque si iscriva al servizio di Big G può giocare gratuitamente per sessanta giorni una selezione di giochi inclusi con l'abbonamento Stadia PRO, ma come fare esattamente per avviare i giochi gratuiti? Ve lo spieghiamo in questa guida.

Tutti gli abbonati (anche coloro che usufruiscono del periodo di prova di due mesi) possono provare ad oggi nove giochi Stadia gratis: Gylt, Spitlings, SteamWorld Quest, Thumper, Destiny 2 The Collection, GRiD, Stacks on Stacks, SteamWorld Dig 2 e la Seroius Sam Collection che include Serious Sam The First Encounter, Serious Sam The Second Encounter e Serious Sam 3 BFE.

Come attivare giochi Google Stadia gratis

Aprire l'app Google Stadia sul proprio smartphone

Toccare la voce Negozio nella parte inferiore della schermata Home

Scorrere verso il basso fino fino a Giochi Stadia Pro e successivamente toccare Mostra Tutto

Toccare l'icona del gioco da avviare, riconoscerai i giochi gratis poichè il prezzo sarà nascosto da una sbarra

Fatto questo, il gioco scelto partirà regolarmente. Nota Bene: non è possibille richiedere un gioco che già acquistato. Dopo avere richiesto un gioco, il tag Gratis cambierà con Richiesto.



Sono in molti a chiedersi cosa accadrà ai giochi riscattati una volta che l'abbonamento a Stadia PRO sarà scaduto, in questo caso perderete l'accesso ai giochi richiesti, recuperabili in qualsiasi momento riattivando il proprio abbonamento al servizio.