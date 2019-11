Google Stadia: come creare una scorciatoia sul desktop per ogni gioco

Avete da poco riscattato un codice per accedere alle funzionalità di Google Stadia, il nuovo servizio di gaming in streaming del colosso di Mountain View, e non avete voglia di visitare ogni volta il sito ufficiale per lanciare su PC uno dei giochi nella vostra libreria? Non preoccupatevi, poiché esiste una soluzione che fa proprio al caso vostro.

Attraverso alcuni semplici passaggi potrete infatti creare sul vostro desktop dei praticissimi collegamenti che, in maniera simile a quanto avviene con i giochi che possedete su Steam o su qualsiasi altra piattaforma, permettono di avviare immediatamente una finestra di Google Chrome con il gioco di vostro interesse.

Il primo passo verso la creazione di una shortcut sul desktop per uno specifico gioco è innanzitutto quello di crearne una generica dedicata a Google Chrome, così da poterne in un secondo momento modificarne i vari parametri. Per farlo, raggiungete la cartella del browser (solitamente situata nel seguente percorso "C:Program Files (x86)GoogleChromeApplication"), cliccate con il tasto destro sull'eseguibile "Chrome.exe" e, dopo aver puntato il cursore sul tasto "invia a", selezionate "Desktop (crea collegamento)".

A questo punto sulla scrivania del vostro PC è apparsa un'icona utile ad aprire rapidamente il browser di Google. Tutto ciò che dovrete fare ora è cliccare con il tasto destro del mouse su tale icona e andare in proprietà, così da modificare la stringa di testo presente nel campo "Destinazione" con la seguente:

"C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe" --app=https://stadia.google.com/player/<STADIA_GAME_ID> --start-fullscreen --new-window

Al posto di "<STADIA_GAME_ID>" dovrete inserire il codice unico di ciascun gioco e, per trovarlo, vi basterà avviare ciascun titolo della vostra libreria la prima volta con il metodo tradizionale, tenere premuto il tasto ESC e osservare il codice presente nella barra degli indirizzi.

Se avete seguito correttamente la procedura, il collegamento sul desktop è ora perfettamente funzionante. Per renderlo riconoscibile vi consigliamo di rinominarlo con il nome del gioco e, perché no, modificarne l'icona con quella del titolo in questione.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una guida su tutti i metodi attraverso i quali è possibile giocare attualmente con Google Stadia.