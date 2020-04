Google Stadia, come effettuare il test della connessione

Google Stadia PRO è gratis e questo potrebbe spingere molti giocatori a provare il servizio gaming streaming di Big G, ma come fare per capire se la propria connessione riuscirà a garantire una buona esperienza d'uso? Tramite l'apposito speedtest.

Google mette a disposizione uno strumento per controllare la velocità della connessione, vi basterà andare sul sito e cliccare sul pulsante blu Controlla Ora, immediatamente partità lo speedtest tramite il quale potrete capire che tipo di esperienza vi aspetta con Stadia.

Google parla genericamente di "una velocità di download minima di 10 Mbps per riprodurre giochi in streaming su Stadia e velocità maggiori per risoluzioni superiori a 720p", realisticamente una connessione con velocità compresa tra 10 e 20 Mbps vi permetterà di giocare a 720p e 60fps con audio stereo, per i 1080p a 60 fps e audio Surround 5.1 è necessaria una velocità compresa tra i 20 e i 30 mb, con valori superiori si può arrivare a giocare in 4K con supporto HDR, anche se questa risoluzione è ora disabilitata per risparmiare banda a seguito dell'emergenza Coronavirus.

Per un miglior risultato Gogole consiglia di usare il dispositivo e la rete con cui riprodurre i contenuti, avere una connessione Wi-Fi o Ethernet stabile, interrompere la condivisione file o download correnti e chiudere altre schede o servizi di streaming, ad esempio di video e musica.