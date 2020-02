Google Stadia: confermato in video l'arrivo di Cris Tales, Rock of Ages 3 e Lost Words

Approfittando dell'apertura del PAX East 2020, i team di sviluppo di Cris Tales, Rock of Ages 3 e Lost Words hanno confermato l'arrivo dei tre giochi su Google Stadia, la nuova piattaforma in game streaming lanciata alla fine dello scorso anno dalla casa di Mountain View ma in una versione in "accesso anticipato".

Il publisher dei tre titoli, Modus Games, annuncia l'accordo siglato con Google e l'approdo del GDR fantasy Cris Tales, del frizzante platform Rock of Ages 3 Make & Break e dell'evocativa avventura Lost Words Beyond the Page su Stadia nel corso del 2020.

Nel caso di Lost Words, oltretutto, la partnership siglata con Modus Games permette a Google di proporre il titolo su Stadia con un'esclusiva temporale di un anno: contrariamente a quanto annunciato in precedenza, quindi, Beyond the Page arriverà su Stadia il 27 marzo e si farà attendere fino al 2021 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Con il progetto della piattaforma in game streaming di Google, l'intenzione dei vertici di Big G è quella di realizzare una visione audace grazie a Stadia, anche se tutto ciò richiederà del tempo e, soprattutto, tutta la pazienza degli appassionati di videogiochi che guardano con curiosità e interesse a questa console su nuvola.