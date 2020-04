Google Stadia Connect del 28 aprile, seguilo con noi su Twitch

A sorpresa nel weekend Google ha annunciato il prossimo evento Stadia Connect dedicato alle novità in arrivo sulla piattaforma di gaming in streaming della compagnia. Appuntamento martedì 28 aprile, ovviamente in compagnia della redazione di Everyeye!

A partire dalle 17:30 seguiremo e commenteremo lo show in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it, dopo una mezz'ora di pre show dedicata alle aspettative entreremo nel vivo con il commento live in italiano della diretta. Questa è indubbiamente una buona occasione per scoprire i nuovi giochi in arrivo su Google Stadia nella seconda parte dell'anno dopo un periodo non troppo ricco di novità.

Se volete avvicinarvi alla piattaforma Google ricordate che Stadia PRO è gratis per due mesi, durante questo periodo avrete accesso ad una libreria di titoli gratuiti che include giochi come Destiny 2 The Collection e Gylt, inoltre avrete accesso allo store ed a tutte le funzionalità solitamente riservate agli utenti premium a pagamento.

Vi aspettiamo martedì 28 aprile dalle 17:30 su Twitch e ricordatevi che le trasmissioni saranno disponibili anche sul canale YouTube Everyeye On Demand.