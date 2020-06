Google Stadia Connect: svelato un nuovo evento sui giochi in arrivo

I canali social del colosso di Mountain View rimbalzano la notizia della data in cui avremo modo di assistere al prossimo evento Google Stadia Connect: lo show digitale aprirà una finestra sui giochi che, da qui al prossimo futuro, entreranno a far parte del catalogo della piattaforma in streaming.

Come anticipato da Google al termine dell'ultimo, contestato Stadia Connect di fine aprile, il prossimo evento digitale si terrà in piena estate e avrà luogo nella giornata di martedì 14 luglio 2020. Cosa aspettarci dal nuovo Stadia Connect, quindi?

In conseguenza delle critiche mosse a Big G per il format scelto e per la scarsità di contenuti dello show virtuale di aprile, lo Stadia Connect di luglio potrebbe assumere una forma diversa e offrire delle sorprese che sappiano catturare l'attenzione degli appassionati.

Una di queste sorprese è già stata rivelata e riguarda la presenza di un video gameplay di Orcs Must Die! 3, ma molto altro potrebbe essere svelato durante lo show, specie in conseguenza dell'ampliamento degli Stadia Games and Entertainment con l'acquisizione di Typhoon Studios (gli autori della brillante commedia spaziale Journey to the Savage Planet) e di altre software house.

Sempre nello Stadia Connect di metà luglio potrebbero essere annunciate delle nuove promozioni come quella che ha permesso ai più curiosi di provare Stadia Pro gratis per due mesi. Staremo a vedere; e voi, quali speranze nutrite per l'evento di Google del 14 luglio? Fatecelo sapere con un commento.