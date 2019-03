Google Stadia, Console e Next-Gen: l'interesse del pubblico oggetto di un sondaggio UK

Nel corso della Game Developers Conference 2019, Google ha ufficialmente presentato il proprio progetto legato al mondo videoludico: Google Stadia. Un sondaggio ha cercato di analizzare come la piattaforma di gioco streaming sia stata percepita dal pubblico.

A realizzare l'indagine statistica è l'agenzia britannica Harris Interactive, che per l'occasione ha intervistato un campione di 2.146 persone, di cui 900 uomini e 1.246 donne. Da questa, emergono alcuni risultati piuttosto interessanti. Sembrerebbe infatti che, a circa una settimana dal suo annuncio, l'esistenza di Google Stadia sia nota a circa il 39% dei consumatori, mentre un 11% dichiarerebbe di avere "familiarità" con i dettagli del progetto. Dopo averne descritto le caratteristiche al campione, circa il 34% ha dichiarato di essere interessato, con un picco del 58% riscontrato tra i giocatori console e del 75% tra soggetti disposti a sostenere spese significative in ambito gaming.

Interessanti anche le considerazioni in merito alle principali perplessità sul servizio riscontrate. Tra queste spicca l'entità del costo di Google Stadia, ancora non ufficializzato e che ad ora supera le preoccupazioni in termini di possibili problematiche tecniche connesse al funzionamento. Interessanti i dati specificatamente relativi ai Giocatori console, le cui riserve principali sembrano essere invce collegate ad una preferenza verso un "possesso" effettivo rispetto ad un servizio di abbonamento.

Infine, intriganti i dati in merito all'interesse verso la "next-gen" in rapporto a Google Stadia. Quest'ultima si colloca al terzo posto in termini di interesse/intenzione di acquisto, sopra ad una generica "Nintendo Switch 2", ma dietro a Playstation 5 (primo posto) ed una nuova Xbox (secondo posto). In chiusura, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile uno speciale su Google Stadia, all'interno del quale il nostro Alessandro Bruni discute rischi e potenzialità del progetto.