Google Stadia e consumo traffico dati: calcoli puntano ad 1 Terabyte in 64 ore per il 4K

Nel corso della giornata del 6 giugno, Google ha ufficializzato i requisiti tecnici per il funzionamento di Google Stadia. Di conseguenza, iniziano ad emergere le prime riflessioni in termini di consumo del traffico dati.

In particolare, PC Gamer ha realizzato alcuni primi calcoli, che puntano ad evidenziare questo elemento.: "Google afferma di poter fornire uno streaming costante in 4K e 60fps con un bitrate di 35Mbps. Si tratta dei requisiti di fascia alta, mentre il 1080p a 60fps fa diminuire la larghezza di banda a 20Mbps, e 720p a 60fps richiede 10Mbps. Questo si traduce in circa 15,75 GB all'ora per lo streaming in 4K, 9GB all'ora per i 1080p, o 4,5GB per un'ora a 720p". Dati decisamente interessanti, e che, se ulteriormente rielaborati, evidenziano come circa 65 ore di gioco ad una risoluzione 4K implichino un consumo di traffico dati pari a sostanzialmente 1 Terabyte. Per calcolare le potenzialità della propria connessione, Google ha messo a disposizione un apposito tool.



Nel corso dell'appuntamento con Stadia Connect, Google ha condiviso con il pubblico anche i primi dati relativi a prezzo del servizio, modalità di fruizione e line-up di titoli disponibili al lancio. Sulle pagine di Everyeye potete trovare un nuovo speciale su Google Stadia, all'interno del quale il nostro Gabriele Laurino analizza luci ed ombre del nuovo servizio di gioco in streaming. Concludiamo ricordandovi che Google Stadia arriverà in Italia nel corso del mese di Novembre 2019.