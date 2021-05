Google Stadia continua a perdere pezzi: il vicepresidente si è dimesso

A poche settimane dalla definitiva chiusura dei team interni di Google al lavoro sulle esclusive per Stadia, la piattaforma di gaming in streaming ha subito un altro duro colpo. È infatti delle ultime ore la notizia riguardante le dimissioni di John Justice, ovvero il VP e Head of Product del progetto Google Stadia.

L'abbandono di Justice, volto di Stadia insieme a Phil Harrison, è stato confermato dalla stessa azienda di Mountain View nel corso di un'intervista al portale 9to5Google. Purtroppo non sono emerse le cause del divorzio tra Google Stadia e il suo vicepresidente, ma è chiaro che quanto appena accaduto non sia altro che uno dei tanti eventi che negli ultimi tempi stanno evidenziando la difficoltà che il colosso del mondo della tecnologia sta incontrando nella gestione del progetto. Oltre alla chiusura dei suoi team interni e al conseguente licenziamento di Jade Raymond, qualche settimana fa si è parlato anche dei costi folli dei porting per Google Stadia e degli incassi parecchio al di sotto delle aspettative.

Sembra quindi che la situazione della piattaforma non sia delle migliori e non è chiaro quali siano i piani di Google per un eventuale rilancio. Nel frattempo è stato pubblicato un piccolo aggiornamento che ha introdotto la barra di ricerca sullo store di Google Stadia.