Google Stadia: controller e Chromecast gratis per alcuni abbonati a YouTube Premium

A quanto pare, Google ha dato il via ad una particolare promozione per invogliare un maggior numero di utenti ad avvicinarsi a Stadia, il servizio di gaming in streaming disponibile ormai da circa un anno.

Sono infatti numerosi gli abbonati al servizio YouTube Premium che stanno segnalando la possibilità di ottenere in maniera completamente gratuita il bundle di Google Stadia Premiere Edition. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di un pacchetto del valore complessivo di circa 100 euro e contenente un controller di colore bianco e un Chromecast Ultra, ovvero il dispositivo che permette di utilizzare il servizio targato Google anche su una qualsiasi televisione dotata di porta HDMI e, laddove il pannello lo supportasse e si fosse in possesso di un abbonamento a Stadia Pro, di giocare anche a risoluzione 4K. Va precisato che l'offerta è ormai terminata, dal momento che coinvolge esclusivamente gli utenti che si sono abbonati a YouTube Premium entro e non oltre il 6 novembre 2020.

Vi ricordiamo che proprio oggi hanno fatto il proprio debutto nel catalogo di Google Stadia anche Assassin's Creed Valhalla e Destiny 2: Oltre la Luce. Avete già dato un'occhiata ai giochi gratis di Google Stadia per gli abbonati al servizio Pro?