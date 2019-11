Google Stadia: dal controller ai giochi, tutto quello che c'è da sapere in un video

Come funziona Google Stadia? La nuova piattaforma streaming di Google uscirà il 19 novembre, in attesa della recensione scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere per non farsi trovare impreparati al debutto.

Se infatti ai tempi dell'annuncio, erano in molti ad essere convinti che Stadia avrebbe tracciato la via per il futuro dei videogiochi grazie allo streaming e al gaming su cloud, nel corso del tempo l'hype si è un po' sgonfiato, soprattutto per via di alcune carenze comunicative, che hanno causato un po' di perplessità tra i fan e gli addetti ai lavori.

Il fatto che lo Stadia Controller sia utilizzabile wireless solo con Chromecast ad esempio, è qualcosa che ha un po' indispettito gli utenti, così come il fatto che le prime vere e proprie esclusive di Stadia non arriveranno molto presto.

Ciò nonostante si tratta comunque di un servizio ancora molto atteso, e che è ancora circondato da un'aura quasi futuristica. Insomma, la curiosità è tanta e in molti non vediamo l'ora di poter finalmente mettere le mani sul prodotto per averne un primo assaggio.

E allora in attesa che arrivi il fatidico giorno, vediamo insieme nel nostro video tutte le caratteristiche e cosa c'è effettivamente da sapere su Google Stadia.