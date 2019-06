Google Stadia Controller: prezzi, colorazioni e dettagli tecnici

Durante la trasmissione Stadia Connect, il gigante di Mountain View ha finalmente svelato la finestra di lancio, i prezzi e i giochi di Google Stadia. Per l'occasione, abbiamo anche avuto modo di scoprire maggiori dettagli sul controller che potrà essere abbinato al servizio.

Il Controller di Google Stadia ha un layout molto simile a quello del Dualshock 4, con le levette simmetriche. Misura 163 x 105 x 65 mm e pesa 268 g. Possiede diverse tipologie di connettività -Wireless, Bluetooth e USB-C - che consentiranno il collegamento a tutti i dispositivi compatibili con il servizio - ed è compatibile con HID. La porta USB-C sarà anche necessaria per la ricarica e per utilizzare accessori come le cuffie USB-C. Il controller di Stadia sarà inoltre indispensabile per poter giocare con Chromecast Ultra. Oltre ai classici tasti, sono anche presenti il pulsante dell'Assistente Google e il pulsante Capture per l'acquisizione di immagini e video. Incluso anche il Jack da 3,5 mm per cuffie con o senza microfono

Gli acquirenti dell'Edizione Fondatore di Google Stadia, in uscita a novembre a 129 euro, riceveranno il controller in colorazione speciale Night Blue. Coloro che decideranno di acquistarlo singolarmente al prezzo di 69,00 euro, invece, potranno scegliere fra 3 diversi colori: Nero, Bianco e Verde Menta. Avete già consultato la lista con tutti i giochi per Google Stadia?