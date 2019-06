Google Stadia: cosa contiene l'Edizione Fondatore da 129 euro?

Dopo la presentazione di Google Stadia, Big G ha aperto i preordini della Founder's Edition, pacchetto che include il Controller, tre mesi di abbonamento PRO (con relativi benefici, tra cui accesso a una libreria di giochi e sconti esclusivi) vediamo nel dettaglio cosa contiene la confezione.

"Entra nel mondo di Stadia con il pacchetto Founder's Edition Accedi a Stadia al momento del lancio, ricevi tre mesi gratis di Stadia Pro per te e regala a un amico tre mesi di Stadia Pro con un Buddy Pass.4 Il pacchetto Founder's Edition include l'esclusivo controller Stadia night blue,5 un Google Chromecast Ultra6 per lo streaming sulla TV e il tuo gamertag Founder's per Stadia. Il tuo pacchetto Founder's Edition ti sarà spedito a novembre 2019."

All'interno della confezione di Google Stadia Founder's Edition troveremo il Controller Stadia (Blu Notte), cavo da USB-C a USB-A, alimentatore e manualistica, ricordiamo che Google Chromecast Ultra, necessario inizialmente per utilizzare Stadia, dovrà essere acquistato separatamente al prezzo di 79 euro.

Effettuando il preordine di Google Stadia dallo store ufficiale di Big G al prezzo di 129 euro vi assicurerete la spedizione gratuita e la consegna al lancio, previsto nel corso del mese di novembre.